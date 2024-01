Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 43,54 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 43,54 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,82 EUR zu. Bei 43,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 23.082 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 47,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2023 (34,19 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 21,47 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,26 EUR an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net

