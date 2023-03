Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Minus

Die Bechtle-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 39,63 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 39,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,60 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.818 Stück gehandelt.

Bei 53,90 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,47 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 22,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,76 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Bechtle.

