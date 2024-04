Bechtle Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Bechtle

Für kaum eine Anlageklasse gibt es so viele widersprüchliche Informationen wie bei Kryptowährungen. Im Online-Seminar heute Abend erklärt ein erfahrener Experte sachlich und mit fundierten Informationen, worum es bei Kryptowährungen überhaupt geht und ob eine Beimischung zu einem ETF-Portfolio sinnvoll sein kann.

Um 18 Uhr live: So ergänzen Sie Ihr ETF-Portfolio sinnvoll mit Kryptowährungen

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bechtle-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren

Bechtle will 2024 deutlich wachsen und Marge halten - mehr Dividende

So schätzen die Analysten die Zukunft der Bechtle-Aktie ein

Bechtle-Aktie im Plus: Bechtle rechnet mit weiterem Wachstum

Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag kaum verändert

Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag tiefer

Telekom-Chef mahnt schnellere Genehmigungen von Mobilfunk-Masten an

QIX Deutschland: SAP will "Next Level Transformation" bis zum 1. Quartal 2025 abschließen

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Heute im Fokus

Mercedes-Benz verzeichnet in Q1 geringere Absatzzahlen. Eurogruppe prüft offenbar digitalen Euro. Bank of Japan-Chef Ueda: Spekulationen über Zinserhöhung wegen Yen-Schwäche zurückgewiesen. BVB erhofft sich Erfolg in Madrid. Volkswagen verzeichnet im März Absatzrückgang. BMW verkauft im ersten Quartal mehr Autos. AMD-Kooperation mit BlackBerry rund um Robotersysteme.