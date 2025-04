Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag stark gefragt

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 33,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 33,90 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,52 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 35,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 192.035 Bechtle-Aktien.

Bei 50,10 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 47,79 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 15,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,721 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,91 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 14.03.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,16 Prozent auf 1,82 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

