Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Verlusten

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 41,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 41,66 EUR. Bei 41,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 440 Aktien.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 46,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,93 EUR an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

