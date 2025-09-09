Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag seitwärts

Kurs der Bechtle

Die Aktie von Bechtle zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bechtle-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,90 EUR.

Die Bechtle-Aktie bewegte sich um 15:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,90 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,46 EUR an. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,74 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.167 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. 14,09 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,11 Prozent.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,49 Mrd. EUR gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

