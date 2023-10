Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 45,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 45,20 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,00 EUR. Bisher wurden heute 2.365 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 12.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 28,21 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 51,79 EUR angegeben.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Bechtle am 10.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

