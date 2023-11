Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 42,83 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,8 Prozent auf 42,83 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 42,29 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 161.809 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 46,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 9,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 24,24 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,93 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Am 13.11.2024 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

