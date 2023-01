Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Mittag positiv

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 35,52 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 35,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 112.339 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,26 EUR) erklomm das Papier am 13.01.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 9,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,61 EUR.

Voraussichtlich am 17.03.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.05.2024.

