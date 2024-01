Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 44,07 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 44,07 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 44,29 EUR. Bei 44,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 733 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 22,42 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,26 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Bechtle von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr abgeworfen

Börse Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten