Bechtle Aktie News: Bechtle behauptet sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 32,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bechtle-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 32,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 31,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,02 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.960 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,52 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,694 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,60 EUR aus.

Bechtle veröffentlichte am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende freundlich

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne

XETRA-Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus