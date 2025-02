Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 32,06 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 32,06 EUR abwärts. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 31,98 EUR. Bei 32,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.844 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 63,51 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 11,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,694 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,60 EUR.

Am 08.11.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,51 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

