Bechtle Aktie News: Bechtle in Grün

Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 43,90 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,92 EUR aus. Bei 43,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 40.870 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,56 EUR. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 83,71 EUR. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa. Mit rund 80 Systemhausstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Regional vor Ort, in Europa gewachsen und weltweit durch IT-Allianzpartner auf allen Kontinenten vernetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Neckarsulm.

