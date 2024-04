Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag leichter

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 48,46 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 48,46 EUR. Bei 47,90 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.156 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Abschläge von 28,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,744 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,00 EUR an.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Bechtle die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

