Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 33,88 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 33,88 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,16 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 34,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.642 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 49,74 EUR erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,81 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 15,17 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,721 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,91 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 14.03.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,16 Prozent zurück. Hier wurden 1,82 Mrd. EUR gegenüber 1,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

