Bechtle Aktie News: Bechtle verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 33,58 EUR abwärts.

Das Papier von Bechtle befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 33,58 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 33,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 234.663 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 20,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 16,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,703 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,49 Mrd. EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

