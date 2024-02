Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 50,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 0,6 Prozent auf 50,14 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 50,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,02 EUR. Zuletzt wechselten 19.155 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,58 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,85 EUR am 07.07.2023. Abschläge von 30,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,679 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,86 EUR an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,14 EUR je Aktie.

