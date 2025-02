Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag leichter

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,26 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 32,26 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 32,22 EUR. Bei 32,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 15.249 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 62,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,91 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,60 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle veröffentlichte am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

