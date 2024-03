Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 48,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 48,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 48,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.351 Bechtle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,58 EUR) erklomm das Papier am 26.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Mit Abgaben von 28,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,683 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,13 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,14 EUR je Aktie aus.

