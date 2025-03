Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Nachmittag

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 37,86 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 37,86 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 37,72 EUR. Bei 38,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 184.297 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 31,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,693 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 43,83 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

