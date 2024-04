Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Vormittag positiv

Kurs der Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 48,86 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 48,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 48,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 6,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,85 EUR am 07.07.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 28,67 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,744 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 55,00 EUR angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Bechtle am 08.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

