Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 36,54 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 36,54 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 36,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,47 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 888 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,93 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 49,36 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 09.08.2024.

