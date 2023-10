Blick auf Aktienkurs

Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag mit Kursplus

12.10.23 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 45,00 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 45,00 EUR zu. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,09 EUR. Mit einem Wert von 45,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 917 Bechtle-Aktien den Besitzer. Bei 46,78 EUR erreichte der Titel am 12.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 38,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 51,93 EUR. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Am 13.11.2024 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Mittwochmittag im Minus TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bechtle eingefahren Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu

