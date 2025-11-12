DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
Aktie im Fokus

Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag im Aufwind

12.11.25 12:04 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 34,64 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
34,16 EUR 0,06 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 11:43 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 34,64 EUR. Bei 34,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.585 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 17,03 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,703 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,49 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
