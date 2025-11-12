Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 34,72 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 34,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 34,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.599 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,10 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Gewinne von 21,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 17,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,703 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Bechtle gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

