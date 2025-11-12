Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker
Die Aktie von Bechtle zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 34,26 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:04 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 34,44 EUR. Bei 34,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 4.546 Aktien.
Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 22,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,11 Prozent.
Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,703 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,59 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
