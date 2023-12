Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagmittag mit Verlusten

Bechtle im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 42,76 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 42,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 42,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.458 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,95 EUR an. Gewinne von 12,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 24,11 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,26 EUR für die Bechtle-Aktie.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

November 2023: So schätzen Experten die Bechtle-Aktie ein

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verdient

Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsstart ab