Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 42,39 EUR.

Die Bechtle-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 42,39 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 42,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.907 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 13,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 23,45 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,26 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 15.03.2024 gerechnet.

