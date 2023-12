Bechtle Aktie News: Bechtle kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 42,92 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Bechtle-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 43,00 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 42,75 EUR. Bei 42,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 3.362 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2023 auf bis zu 47,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,72 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 24,39 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 52,26 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 15.03.2024 gerechnet.

