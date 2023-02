Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 40,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 40,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.814 Bechtle-Aktien.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,90 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 25,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,45 EUR am 29.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,39 Prozent.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 47,76 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Bechtle.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie tiefer: Bechtle mit starkem Wachstum 2022

Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie im Januar 2023

Bechtle-Aktie springt an: Deutsche Bank hebt Daumen für Bechtle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG