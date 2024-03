Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag schwächer

Bechtle im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 48,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,1 Prozent auf 48,83 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 48,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.943 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2024 auf bis zu 50,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 3,58 Prozent Luft nach oben. Bei 34,85 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,683 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 54,13 EUR.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 14.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,14 EUR je Aktie aus.

