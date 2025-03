Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 37,80 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 37,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 37,74 EUR. Bei 37,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 5.788 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 27,89 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 23,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen