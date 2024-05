Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 45,22 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 45,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 45,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,72 EUR. Bisher wurden heute 15.407 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 15,92 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2023). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 22,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,744 EUR je Bechtle-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,94 EUR.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,28 EUR fest.

