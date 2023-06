Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Dienstagvormittag an

Aktien in diesem Artikel Bechtle 38,35 EUR

Das Papier von Bechtle konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 38,56 EUR. Mit einem Wert von 38,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 1.846 Aktien.

Bei einem Wert von 46,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). 20,91 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 18,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,93 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Bechtle am 11.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

