Bechtle Aktie News: Bechtle wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages.

Die Bechtle-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 43,85 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 43,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.303 Bechtle-Aktien.

Am 12.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,68 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,00 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,93 EUR je Bechtle-Aktie an.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

