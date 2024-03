Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 48,79 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 48,79 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,87 EUR an. Bei 48,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 289 Bechtle-Aktien.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,58 EUR. 3,67 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,85 EUR am 07.07.2023. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 40,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,683 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 54,13 EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Bechtle die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2023 2,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

