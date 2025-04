Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 34,84 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 34,84 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 35,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.648 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 42,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 21,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,721 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,91 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 14.03.2025 vor. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

