Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 34,68 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 34,68 EUR nach oben. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 58.143 Stück.

Bei 49,74 EUR erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 30,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,13 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,721 EUR je Bechtle-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,91 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 14.03.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,82 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

