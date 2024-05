Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 45,56 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 45,56 EUR zu. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.963 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 15,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 23,51 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,81 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,28 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

