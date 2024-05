Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 45,44 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,44 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 45,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 889 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 23,31 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,744 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,94 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

