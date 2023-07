Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Freitagnachmittag

Kurs der Bechtle

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 38,47 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 38,47 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 38,49 EUR zu. Bei 37,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.236 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 17,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,45 EUR am 29.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 49,36 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 11.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 09.08.2024.

