Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Mittag fester

Die Bechtle-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 34,29 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 35,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 112.141 Aktien.

Am 10.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,56 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 5,28 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,07 EUR.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie dreht ins Minus: Bechtle will Bereich IT-Security ausbauen

Bechtle-Aktie im Plus: Bechtle steigert Gewinne

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG