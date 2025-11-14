DAX23.704 -1,4%Est505.658 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 -5,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.155 -0,4%
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
Bechtle im Blick

Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit sattem Kursplus

14.11.25 12:04 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit sattem Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 14,6 Prozent auf 39,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
39,18 EUR 4,36 EUR 12,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bechtle konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 14,6 Prozent auf 39,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 40,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,96 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 622.254 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,30 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Abschläge von 28,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,703 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
09:46Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
