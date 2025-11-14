Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit sattem Kursplus

Bechtle im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 14,6 Prozent auf 39,98 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 14,6 Prozent auf 39,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 40,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,96 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 622.254 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,30 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Abschläge von 28,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,703 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 EUR je Aktie.

