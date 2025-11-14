Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag im Bullenmodus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 13,7 Prozent im Plus bei 39,66 EUR.
Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 13,7 Prozent auf 39,66 EUR. Bei 40,84 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 837.042 Bechtle-Aktien umgesetzt.
Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,53 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,703 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,59 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
