Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 44,45 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 44,45 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,57 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,50 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 64.243 Aktien.

Bei 47,95 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 27,00 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 52,26 EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

XETRA-Handel TecDAX notiert letztendlich im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert nachmittags