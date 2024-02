Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 49,79 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 0,3 Prozent auf 49,79 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 50,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.125 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,58 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 1,59 Prozent zulegen. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,679 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 53,86 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 14.03.2025.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,14 EUR je Aktie.

