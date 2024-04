Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Bechtle-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 48,12 EUR.

Die Bechtle-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 48,12 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 48,20 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 48,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.119 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 8,94 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 34,85 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,744 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 55,00 EUR.

Die Bechtle-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bechtle.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

