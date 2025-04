Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 35,46 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 35,46 EUR zu. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,46 EUR. Bei 34,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.916 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 48,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,96 Prozent. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,721 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,91 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 14.03.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,90 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,82 Mrd. EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

