Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 46,22 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 46,22 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 46,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.169 Bechtle-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 13,41 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,85 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 32,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,747 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,81 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,50 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

