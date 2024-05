Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 45,88 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 45,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 46,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,90 EUR. Zuletzt wechselten 45.945 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,25 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 24,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,747 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,81 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Bechtle die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

